В Кавказском заповеднике зубров посчитали с вертолёта

В марте в Кавказском заповеднике провели авиаучёт зубров на зимних альпийских пастбищах.

По данным специалистов, животных удалось заметить на всех трёх обследованных учётных участках. На хребте Скирда две большие группы зубров из 32 и 40 особей расположились неподалёку от перевала Трю (около 2300 м над уровнем моря).

На Бурьянистом хребте удалось заметить одно небольшое стадо из 12 особей. На Солонцовом хребте и горном массиве Бамбак замечено три группы общей численностью 50 особей. Всего учтено 134 зубра. Кроме этого, во время облёта учёным удалось заметить с десяток туров, оленей и пару парящих бородачей, которых пилот вертолёта умело облетел стороной.

В некоторых местах, по словам учёных, можно было наблюдать зубров вблизи отвесных стен высотой в сотню метров.