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В Кавказском заповеднике зубров посчитали с вертолёта
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В Кавказском заповеднике зубров посчитали с вертолёта 

АиФ Адыгея 45 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
В марте в Кавказском заповеднике провели авиаучёт зубров на зимних альпийских пастбищах.
По данным специалистов, животных удалось заметить на всех трёх обследованных учётных участках. На хребте Скирда две большие группы зубров из 32 и 40 особей расположились неподалёку от перевала Трю (около 2300 м над уровнем моря).
На Бурьянистом хребте удалось заметить одно небольшое стадо из 12 особей. На Солонцовом хребте и горном массиве Бамбак замечено три группы общей численностью 50 особей. Всего учтено 134 зубра. Кроме этого, во время облёта учёным удалось заметить с десяток туров, оленей и пару парящих бородачей, которых пилот вертолёта умело облетел стороной.
В некоторых местах, по словам учёных, можно было наблюдать зубров вблизи отвесных стен высотой в сотню метров.
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