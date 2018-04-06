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Дмитрий Азаров выступит с посланием 10 апреля
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Дмитрий Азаров выступит с посланием 10 апреля 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Свое послание глава региона огласит на следующей неделе, во вторник. Церемония состоится в универсальном спорткомплексе МТЛ Арена, в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Напомним, послание губернатора Самарской области является традиционным ежегодным программным документом, в котором глава региона ставит задачи всем уровням власти. Поскольку глава государства выступил с посланием Федеральному собранию в начале марта текущего года, сроки оглашения программного документа в регионе сместились на апрель.
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