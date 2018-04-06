Дмитрий Азаров выступит с посланием 10 апреля

Свое послание глава региона огласит на следующей неделе, во вторник. Церемония состоится в универсальном спорткомплексе МТЛ Арена, в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.