Дмитрий Азаров выступит с посланием 10 апреля 

Свое послание глава региона огласит на следующей неделе, во вторник. Церемония состоится в универсальном спорткомплексе МТЛ Арена, в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Напомним, послание губернатора Самарской области является традиционным ежегодным программным документом, в котором глава региона ставит задачи всем уровням власти. Поскольку глава государства выступил с посланием Федеральному собранию в начале марта текущего года, сроки оглашения программного документа в регионе сместились на апрель.