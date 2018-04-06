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Модель Victoria's Secret выходит замуж за российского футболиста
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Модель Victoria's Secret выходит замуж за российского футболиста 

Дни.ру 48 минут назад
Фото: Дни.ру
Этой радостной новостью красотка поделилась на своей странице в Instagram.
Девушка опубликовала фотографию роскошного кольца Graff с огромным бриллиантом. Снимок был подписан очень лаконично: «yes». Одна из самых востребованных российских моделей ответила согласием.
Поклонники с восторгом встретили сообщение Екатерины. Фанаты с разных концов планеты, на разных языках поздравляли жениха и невесту: «Поздравляю, Катюша! Счастья! Круто! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», «Москва-Мурманск поздравляет! Ааааааа!», «Мои самые теплые поздравления, я безумно рада за вас», «Congratulations», «Congratulation to you both!», «Ну накоооонец-то, ребятки умнички мои».
О романе фотомодели и спортсмена стало известно летом 2016 года. Григорьева опубликовала совместный снимок, по всей видимости, из машины. Подпись к снимку гласила: «Счастье в глазах».
Добавим, что тот год для Григорьевой выдался неудачным. Бренд Victoria's Secret исключил ее из сонма «ангелов» (так весь мир называет моделей, работающих на эту компанию). Блондинку из Оленегорска заменили 22-летней датчанкой Жозефиной Скривер.
Но не только карьера модели подверглась разительным изменениям: личная жизнь Кати дала трещину. Как сообщали СМИ, спустя всего шесть месяцев после свадьбы Григорьева рассталась с мужем Александром. Красотка недолго горевала, она нашла новую любовь в лице популярного спортсмена Антона Шунина.
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