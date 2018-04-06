Дмитрий Шепелев написал трогательный пост накануне пятилетия Платона

Завтра сыну певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева исполнится 5 лет. За день до праздника отец Платона решил посвятить ему пост в Instagram. Дмитрий рассказал, что мальчик за свою небольшую жизнь уже успел его научить важным и ценным вещам.

«Теперь каждый раз планируя путешествие с ним, полет, отдых или развлечение, я до последнего держу в голове «ну, не факт». Наверное, каждый родитель проходил через такое: куплены билеты, заказан отель, заготовлены пригласительные в какой-нибудь Дисней, Лего или любой другой лэнд, организованы машины, сопровождающие, воздушные шары, торт, подарки и даже матрас. Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь перед вылетом и… температура», — поделился Дмитрий Шепелев с подписчиками. Оказалось, что ему уже как минимум трижды приходилось отменять поездки из-за болезней, которые внезапно ухудшали самочувствие Платона.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 6 Апр 2018 в 6:23 PDT Обидно конечно, но разве это действительно имеет значение?! Сын как-то сказал: «Не будем отменять, давай просто перенесем». Какой же он мудрый! Я не перестаю ему удивляться. — Спасибо, говорю я ему. — За что? — За то, что принес в мою жизнь порядок. Свой порядок. Когда все происходит не вовремя, а когда действительно нужно! И за счастье, конечно, тоже спасибо. Абсолютное счастье не важно в Лего лэнде или с чашкой малинового чая от кашля,

добавил Дмитрий Шепелев.

Не ясно, заболел ли Платон сейчас или телеведущий просто решил вспомнить, чему научил его мальчик. На всякий случай, некоторые подписчики пожелали мальчику здоровья. Кроме того, некоторые похвалили Дмитрия за то, что он так заботиться о сыне.

Напомним, российская исполнительница, участница группы «Блестящие» Жанна Фриске ушла из жизни в июле 2015 года. Певица проиграла в борьбе с раком головного мозга. За два года до этого, 7 апреля 2013 года, она родила сына Платона.

С тех пор мальчика воспитывает его отец Дмитрий Шепелев. К сожалению, после смерти певицы у телеведущего не сложились отношения с ее родственниками. Именно поэтому Дмитрий почти не дает родителям Жанны видеть внука, а те стараются решить конфликты законными способами.

Споры же, касающиеся денег, собранных на лечение Жанны Фриске, до сих пор не утихают. Согласно последнему решению суда, родственники певицы должны вернуть «Русфонду» 21,6 млн рублей.

Фото: Instagram / @dmitryshepelev

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