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В Печатниках прошла необычная литературная встреча
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В Печатниках прошла необычная литературная встреча 

Управа района Печатники города Москвы 45 минут назад
Фото: Новые печатники
В среду, 4 апреля, в библиотеке №132, расположенной на территории района Печатники, прошло мероприятие «Как хорошо уметь читать!», посвященное Международной неделе детской книги, 90— летию русского писателя, переводчика, поэта Валентина Берестова. Информация об этом опубликована в официальной группе учреждения культуры.
«В дни весенних каникул первоклассники и их родители узнали об истории возникновения «Книжкиной недели», познакомились с биографией и творчеством Валентина Берестова», — говорится в сообщении.
Ребята отгадывали загадки, читали любимые стихотворения и участвовали в инсценировке «Матрешкиных потешек» из цикла стихов о школе Валентина Дмитриевича. (то)
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