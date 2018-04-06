В Печатниках прошла необычная литературная встреча

В среду, 4 апреля, в библиотеке №132, расположенной на территории района Печатники, прошло мероприятие «Как хорошо уметь читать!», посвященное Международной неделе детской книги, 90— летию русского писателя, переводчика, поэта Валентина Берестова . Информация об этом опубликована в официальной группе учреждения культуры.

«В дни весенних каникул первоклассники и их родители узнали об истории возникновения «Книжкиной недели», познакомились с биографией и творчеством Валентина Берестова», — говорится в сообщении.

Ребята отгадывали загадки, читали любимые стихотворения и участвовали в инсценировке «Матрешкиных потешек» из цикла стихов о школе Валентина Дмитриевича. (то)