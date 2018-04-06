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В Саратове презентовали новый фестиваль Дуба
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В Саратове презентовали новый фестиваль Дуба 

АиФ 50 минут назад
Фото: АиФ
В Саратовской области на этот год запланировали 23 фестиваля. А в Лысогорском районе пройдет фестиваль, посвященный дубу-долгожителю. Об этом на пресс-конференции в КП-Саратов рассказала председатель регионального комитета по туризму Виктория Бородянская. Презентуя новый фест, посвященный столетнему дереву, спикер отметила, что дату проведения пока держат в секрете.
Но известно, что вековой 30-метровый гигант растет является достопримечательностью поселке Барсучий. Председатель профильного комитета отметила, что всего в этом году в Саратовской области планируется провести 28 туристических мероприятий, пять из которых — национальные.
Кстати, пять наших фестов по итогам конкурса получили статус «Национальное событие» и теперь их будут двигать с помощью Ростуризма и федеральных операторов. Среди наших изюминок — мед, розы, клубника, а также Собиновский фестиваль, «Хвалынские этюды» и фестиваль исторической реконструкции на Увеке.
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