Swift Biosciences представляет уникальные наборы инструментов для двойного индексирования

АНН-АРБОР (ANN ARBOR), Мичиган, 6 апреля 2018 г. /PRNewswire/ — Компания Swift Biosciences сегодня сообщила о выпуске уникальных наборов инструментов для двойного индексирования Accel-NGS®, обеспечивающих возможности высокоэффективного мультиплексного секвенирования при одновременном повышении точности низкочастотного определения таких вариантов, как соматическая мутация, в пробах FFPE и cfDNA.

Метод мультиплексного секвенирования широко применяется лабораториями клинических исследований, разработки лекарственных препаратов и клинических сервисов, использующих секвенирование нового поколения (NGS). Уникальные наборы инструментов для двойного индексирования Accel-NGS служат важным дополнением к рабочим процессам NGS: текущие инструменты подвержены проблемам демультиплексирования, вызываемой ошибками считывания индексов, ПЦР-индуцированного химеризма, связанного с процессами мультиплексной гибридизации, а также индексного биения в структурированных проточных клетках.

Уникальные наборы инструментов для двойного индексирования Accel-NGS от Swift, включающие 96 двойных индексов для позиций i7 и i5, обеспечивают более гибкий и надёжный рабочий процесс для целого ряда прикладных сценариев, включая:

низкочастотное выявление соматических вариантов

Анализ фиксированных в формалине и залитых парафином образцов ткани

Детекция микробов в образцах человеческих тканей

Анализ внеклеточной ДНК "Путём решения проблемы ошибочного считывания индексов мы создаём более точное решение, обладающее обширным потенциалом прикладного применения — например, в таких сферах, как профилирование мутационной нагрузки опухолей", — отметила вице-президент по вопросам международного маркетинга Swift Кандия Браун (Candia Brown).

В число основных свойств и преимуществ уникальных наборов инструментов для двойного индексирования Accel-NGS входят:

Оптимизация под все инструменты секвенирования Illumina

Снижение коэффициентов ошибок считывания до уровня ниже 0,1 процента

Широкий спектр сценариев прикладного применения, включая геномное секвенирование, полноэкзомный анализ и анализ метилирования ДНК Совместимость с наборами инструментов для подготовки библиотек Swift, включая Accel-NGS 1S, Accel-NGS 2S и Accel-NGS Methyl-Seq "Уникальные двойные индексы Swift обеспечивают повышенный уровень достоверности при определении низкочастотных вариантов и сохраняют стабильно высокое качество данных по мере повышения эффективности секвенирования и мультиплексирования", — отметила вице-президент по вопросам разработки продукции Swift д-р Лори Курихара (Laurie Kurihara).

Новые наборы инструментов для индексирования совместимы с любой платформой Illumina и уже появились в продаже.

О компании Swift Biosciences

Swift Biosciences специализируется на подготовке библиотек NGS. Компания с головным офисом в Анн-Арбор (штат Мичиган) разрабатывает инновационные решения для перспективных сценариев прикладного применения на базе технологий секвенирования нового поколения, включая полногеномное секвенирование, таргетированное секвенирование ДНК и эпигенетический анализ. Продукты Swift Biosciences предназначены помогать клиентам быстрее и проще анализировать сложные биологические образцы, с повышенной степенью чувствительности и точности, и совместимы с самыми передовыми инструментами. Swift Biosciences является первой компанией, предоставляющей решения для подготовки библиотек на всех крупнейших платформах секвенирования, включая Pacific Biosciences®, Illumina® и Ion Torrent™.

Компания была учреждена в феврале 2010 года, а её потенциал в сфере разработки продуктов обеспечивает возможность прикладного применения в многочисленных инновационных отраслях, включая агрогеномику, фармацевтику, биотехнологии, онкологические и научные исследования.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт SwiftBioSci.com и следите за новостями Swift Biosciences в Twitter (@SwiftBioSci).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Дерби Вагнер (Darby Wagner), Lambert, Edwards & Associates, (616) 258-5779, dwagner@lambert.com