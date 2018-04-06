6 мест, где снег еще лежит, а цены начали таять

Склоны Красной поляны уже давно стали культовым местом. Здесь запросто можно встретить звезд российского шоу-бизнеса, которые предпочли местные курорты Куршавелю. В апреле здесь нет уже такого ажиотажа, как зимой. Вам не придется стоять в очереди на подъемник и ждать, пока официант сможет обслужить вас. Сервис остался, а вот цены упали почти на 50%.

Кировск

Хибины — красивейшие горы нашей страны. Снег здесь лежит до конца мая, а в апреле в Мурманской области еще настоящая морозная зима. Местные курорты славятся своими трассами для фрирайда.

Домбай

Кавказские горы прекрасны в любое время года. От видов, которые открываются с них, захватывает дух. Тут рай для любителей экстрима — к их услугам около 20 км трасс.

Приэльбрусье

Здесь можно еще застать прошлогодний снег. С советских времен на склонах Эльбруса осталось много пансионатов и баз отдыха, поэтому организовать бюджетный горнолыжный отдых вам не составит труда. Напомним, Эльбрус — самая высокая гора в Европе.

Сибирь

Шерегеш — идеальное место как для фрирайдеров, так и для новичков. Тут можно прокатиться по целине в лесу и насладиться качественными трассами, на которых проводят этапы Чемпионата России по горным лыжам. То есть склоны имеют стандарт FIS — твердую пятерку.