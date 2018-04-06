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6 мест, где снег еще лежит, а цены начали таять
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6 мест, где снег еще лежит, а цены начали таять 

WomanHit.ru 52 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
Склоны Красной поляны уже давно стали культовым местом. Здесь запросто можно встретить звезд российского шоу-бизнеса, которые предпочли местные курорты Куршавелю. В апреле здесь нет уже такого ажиотажа, как зимой. Вам не придется стоять в очереди на подъемник и ждать, пока официант сможет обслужить вас. Сервис остался, а вот цены упали почти на 50%.
Кировск
Хибины — красивейшие горы нашей страны. Снег здесь лежит до конца мая, а в апреле в Мурманской области еще настоящая морозная зима. Местные курорты славятся своими трассами для фрирайда.
Домбай
Кавказские горы прекрасны в любое время года. От видов, которые открываются с них, захватывает дух. Тут рай для любителей экстрима — к их услугам около 20 км трасс.
Приэльбрусье
Здесь можно еще застать прошлогодний снег. С советских времен на склонах Эльбруса осталось много пансионатов и баз отдыха, поэтому организовать бюджетный горнолыжный отдых вам не составит труда. Напомним, Эльбрус — самая высокая гора в Европе.
Сибирь
Шерегеш — идеальное место как для фрирайдеров, так и для новичков. Тут можно прокатиться по целине в лесу и насладиться качественными трассами, на которых проводят этапы Чемпионата России по горным лыжам. То есть склоны имеют стандарт FIS — твердую пятерку.
Башкирия
Жители Магнитогорска давно облюбовали горнолыжный курорт в Абзаково. Недавно тут построили новый комплекс, не отличающийся по уровню комфорта от европейских. Низкий сезон — прекрасная возможность начать осваивать новый вид спорта. Цены значительно упали по сравнению с зимой, на трассах и в гостиницах малолюдно, при этом тут нет сложных склонов — все спуски подойдут тем, кто только встал на лыжи или сноуборд.
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