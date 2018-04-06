Толстой назвал новые санкции США «злым и бессмысленным шагом в никуда»

"Новый санкционный список США, направленный против граждан России и российских компаний, — это злой и бессмысленный шаг в никуда", — написал парламентарий в пятницу в своем Telegram-канале. «Этот способ воздействия на Россию никогда не даст результатов, а приведет лишь к ухудшению и без того непростых отношений», — предупредил он.

"Попытка со стороны США диктовать свою волю нашей стране, разговоры о необходимости платить за самостоятельную и суверенную политику обречены на политические и дипломатическое фиаско", — убежден вице-спикер.