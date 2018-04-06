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Толстой назвал новые санкции США «злым и бессмысленным шагом в никуда»
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Толстой назвал новые санкции США «злым и бессмысленным шагом в никуда» 

ТАСС 51 минуту назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал новые санкции США в отношении российских официальных лиц и компаний «злым и бессмысленным шагом в никуда».
"Новый санкционный список США, направленный против граждан России и российских компаний, — это злой и бессмысленный шаг в никуда", — написал парламентарий в пятницу в своем Telegram-канале. «Этот способ воздействия на Россию никогда не даст результатов, а приведет лишь к ухудшению и без того непростых отношений», — предупредил он.
"Попытка со стороны США диктовать свою волю нашей стране, разговоры о необходимости платить за самостоятельную и суверенную политику обречены на политические и дипломатическое фиаско", — убежден вице-спикер.
В пятницу власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Вашингтон, мотивируя введение рестрикций, вновь обвинил Москву в воссоединении Крыма с Россией, в «разжигании насилия на востоке Украины, поддержке режима [президента САР Башара] Асада в Сирии посредством поставок [различных] материалов и оружия», а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.
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