Где в Воронеже можно написать «Тотальный диктант»? 

Акция «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля во всех городах страны. «АиФ-Черноземье» публикует список площадок в Воронежской области.
Воронеж
Cити-парк «Град», Fashion Cafe, 1 этаж. Воронеж. Парковая, 3 (Солнечный). Открытая площадкаБизнес-отель «Дегас». ул. Пятницкого, 65а. Обязательная регистрацияВГУ — главный корпус, Университетская площадь 1, Конференц-зал. Обязательная регистрацияВГУ — филологический факультет, площадь Ленина 10, ауд. 100. Обязательная регистрацияВГУ — факультет журналистики, ул. Хользунова, 40а, ауд. 130. Обязательная регистрацияВГПУ, ул. Ленина, 86. Обязательная регистрацияИнформационный центр по атомной энергии, Рабочий пр., 100. Обязательная регистрацияВоронежская областная универсальная научная библиотека имени И. С. Никитина, площадь Ленина 2. Обязательная регистрацияДом Молодёжи, пр-т Революции, 32. Обязательная регистрацияБиблиотека № 27, Олеко Дундича, 11. Обязательная регистрацияБиблиотека № 19 имени А. Т. Прасолова, Шишкова, 63. Обязательная регистрацияЦентральная городская библиотека им. А. Платонова, Феоктистова, 6. Обязательная регистрацияОбластной дом журналистов, площадь Ленина, 14. Обязательная регистрацияБиблиотека №2 имени А. Кольцова, ул. К. Маркса, 61. Обязательная регистрацияМБОУ СОШ №93, ул. Хользунова, 106. Обязательная регистрацияВоронежский экономико-правовой институт (ВЭПИ), Ленинский пр-т, 119а. Обязательная регистрацияРайоныПоселок Отрадное, Центр знаний и творчества «Киплинг», ул. Дорожная, д. 34, ост. Цветочная. Обязательная регистрацияРепьёвка. Администрация Репьёвского муниципального района, пл. Победы,1. Обязательная регистрацияНовохопёрск, Гимназия №1, ул. Советская, д. 142. Обязательная регистрацияс. Новая Усмань. Пятёрочка, 2 этаж, ул. Ленина, д. 228 В, ост. Почта. Обязательная регистрацияс. Новая Усмань. МКОУ «Новоусманская СОШ № 3», ул. Полевая, 1п. Обязательная регистрацияС. Каширское, МКОУ Каширская СОШ, ул. Олимпийская, 1А. Обязательная регистрация