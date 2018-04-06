Ещё
Жители Сокола открыли для себя удивительный Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Сокола открыли для себя удивительный Крым 

Управа района Сокол города Москвы 52 минуты назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Виртуальное путешествие «Этот удивительный Крым» совершили жители Сокола. Мероприятие состоялось в филиале территориального центра соцобслуживания «Беговой» на Сальвадора Альенде 5 апреля.
— Увлекательный вояж был организован в раках программы «Клуб кинопутешественников». К «поездке» присоединились получатели социальных услуг отделения дневного пребывания, — рассказал представитель ЦСО.
Адрес филиала «Сокол» ГБУ ТЦСО «Беговой»: ул. С. Альенде, д. 1 (ближайшая станция метро — «Сокол»). Справки по телефону 8 (499) 157-48-37. (ео)
Управа района Сокол города Москвы: последние новости
Посиделки в русских народных традициях устроят на улице Сальвадора Альенде На заседании киноклуба МАИ обсудили личность Ивана Грозного Сотрудники районного ОМВД России в апреле проведут встречи с жителями Сокола
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов233
США ввели санкции против российских бизнесменов265
На Украине угрожают взорвать Крымский мост372
В США заговорили об угрозе военным летчикам36
Малышева оправдалась за скандал с собаками647
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение