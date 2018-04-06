Жители Сокола открыли для себя удивительный Крым

Виртуальное путешествие «Этот удивительный Крым» совершили жители Сокола. Мероприятие состоялось в филиале территориального центра соцобслуживания «Беговой» на Сальвадора Альенде 5 апреля.

— Увлекательный вояж был организован в раках программы «Клуб кинопутешественников». К «поездке» присоединились получатели социальных услуг отделения дневного пребывания, — рассказал представитель ЦСО.

Адрес филиала «Сокол» ГБУ ТЦСО «Беговой»: ул. С. Альенде, д. 1 (ближайшая станция метро — «Сокол»). Справки по телефону 8 (499) 157-48-37. (ео)