«Русал» прокомментировал попадание в санкционный список США 

Алюминиевая компания «Русал» Олега Дерипаски сообщила, что анализирует ситуацию с попаданием компании в санкционный список США с юридическими консультантами.
«"Русал" проинформирован о включении в санкционный лист, компания сожалеет о таком развитии событий и анализирует ситуацию с юридическими консультантами», — отметили в компании.
США сегодня ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц. Ограничительные меры введены из-за ситуации на Украине.
В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и др.