«Это не ключ к разрешению противоречий»: попавший под санкции Дюмин отреагировал на решение Минфина США 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, стал одним из россиян, которые попали в новый санкционный список, обнародованный американским Минфином. В разговоре с «360» чиновник отметил, что расширение ограничений говорит о недружественных намерениях США.
Могу лишь поддержать позицию МИД и руководства России: санкции — это свидетельство недружественной и непродуктивной позиции. Но никак не аргумент в политическом споре и не ключ к разрешению противоречий
— Алексей Дюмин.
О новом списке санкций с именами бизнесменов и официальных лиц РФ стало известно 6 апреля. В перечень американского ведомства вошли семь бизнесменов и 17 чиновников. Среди них есть председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, секретарь СБ Николай Патрушев, председатель правления ВТБ Андрей Костин и глава Нацгвардии Виктор Золотов.
Расширение санкционного списка прокомментировал и зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.