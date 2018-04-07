Дерипаска прокомментировал попадание в санкционный список США

Основной акционер «Русала» Олег Дерипаска назвал включение его в санкционный список США неприятным, но ожидаемым событием. Его слова передал RNS его официальный представитель.

«События, произошедшие вчера, неприятны, но не неожиданны. Основания для моего включения в санкционный список абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны. Сейчас я готовлюсь отметить День Светлой Пасхи, которую празднуют все православные в это воскресенье. Уже после этого мы проанализируем возникшую ситуацию с юристами и предоставим наш комментарий», — отметил Дерипаска.