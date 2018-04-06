Ещё
Дерипаска назвал абсурдными санкции США против него
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дерипаска назвал абсурдными санкции США против него 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал решение властей США внести его в санкционный список, назвав его абсурдным. Об этом сообщает Reuters.
"События этого утра очень печальны, но ожидаемы… Безусловно, основания для внесения моего имени в санкционный список, представленные официальными лицами США, беспочвенны, нелепы и абсурдны", — говорится в заявлении представителя группы компаний «Базовый элемент».
6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против 15 компаний.
После этого акции компаний Дерипаски — "Русал" и En+ Group — сильно упали в цене.
Газета.Ru: последние новости
Борис Джонсон: у России был мотив для преследования Скрипаля В облсовете Кузбасса объявили внеочередное собрание В МИД России появились вопросы к законности лаборатории в Портон-Дауне
 Ещё 57 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина огласила приговор экипажу российского судна204
«Началась война с Россией»415
«Малышева, наверное, сошла с ума»339
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР158
Белоруссия «отделилась» от России63
Видео
01:59
Кресло на кону: для чего Медведев встретился с ЕР
Политика Статьи
02:19
Украина огласила приговор экипажу российского судна
Украина В мире
03:51
«Это очередной бред»: в Госдуме ответили Украине
Политика Украина
10:07
«Малышева, наверное, сошла с ума»
Общество Статьи
02:44
Сын Табакова прокомментировал назначение Машкова
Шоу-бизнес
01:23
Санкционный удар: Дерипаска потерял $1 млрд
Экономика Личный счет
01:29
ЕС определился по «Северному потоку-2»
Экономика
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
00:34
Москва даст США «жесткий ответ» на санкции
Политика Статьи
03:21
У оскорбившего россиян Козловского появилась поддержка
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение