Цифра дня: Сколько вокзалов получат бесплатный Wi-Fi к FIFA-2018?

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вокзалов получат бесплатный Wi-Fi к FIFA-2018.

Услуга бесплатного беспроводного доступа в Интернет к старту Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 станет доступна на 136 железнодорожных вокзалах. Об этом сообщила пресс-служба РЖД (Российские железные дороги).

В настоящее время ведутся работы по оборудованию Wi-Fi на 29 пригородных вокзалах и остановочных платформах в Московской, Ленинградской, Калининградской, Челябинской, Свердловской, Ростовской, Волгоградской областях, Республике Татарстан и других регионах страны.

Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, пассажиру необходимо один раз пройти авторизацию. В дальнейшем его мобильное устройство будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале, включенном в единую сеть Wi-Fi. К старту Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 добавится возможность авторизации по номеру билета на поезд.