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Бесплатный Wi-Fi появится на 29 пригородных вокзалах и остановочных пунктах в РФ к началу ЧМ-2018
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Бесплатный Wi-Fi появится на 29 пригородных вокзалах и остановочных пунктах в РФ к началу ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Бесплатный Wi-Fi появится на 29 пригородных вокзалах и остановочных пунктах в РФ к началу чемпионата мира по футболу в 2018 г., сообщили в пресс-службе компании «ТрансТелеКом».
«Wi-Fi-сеть для подключения к интернету станет доступна пассажирам на пригородных вокзалах. К старту чемпионата мира по футболу бесплатный Wi-Fi появится на 29 пригородных вокзалах и остановочных платформах в Московской, Ленинградской, Калининградской, Челябинской, Свердловской, Ростовской, Волгоградской областях, республике Татарстан и других регионах страны», — говорится в сообщении.
Уточняется, что реализацией проекта займется компания «ТрансТелеКом» (ТТК), которая уже обеспечивает Wi-Fi для посетителей 107 крупнейших вокзалов в России. Оператор подписал договор с Центральной дирекцией пассажирских обустройств — филиалом ОАО «РЖД» на обеспечение работы сети Wi-Fi на 29 пригородных вокзалах и остановочных платформах до 2020 г. Для подключения к интернету через Wi-Fi пассажирам необходимо найти название сети в настройках своего устройства и единожды пройти простую процедуру авторизации. В дальнейшем смартфон или планшет будет подключаться к сети на пригородных вокзалах, оснащенных Wi-Fi-сетью, автоматически.
«ТрансТелеКом» с 2015 г. оказывает услуги по обеспечению работы Единой сети Wi-Fi с авторизацией пользователей на крупнейших железнодорожных вокзалах по всей стране. За это время посетители российских вокзалов подключились к беспроводному интернету более 5,5 млн раз. Накопленный опыт позволяет нам успешно принимать участие в развитии проекта и расширении его географии», — приводятся в сообщении слова президента АО «Компания ТрансТелеКом» Романа Кравцова.
В пресс-службе пояснили, что доступ к сети Wi-Fi в ближайшее время появится в пригородном павильоне «Тушино» (Москва) и на пригородных вокзалах Чудово-Московское, Калининград-Северный, Светлогорск-2, Зеленоградск, Бологое-Московское, Вышний Волочек, Ржев-Балтийский, Стрельна, Павловск, Новый Петергоф, Царское Село, Малая Вишера, Клин, Свияжск, Ростов-Главный, Аксай, Придача, Волгоград-2, Средневолжская, Кунгур, Верхний Уфалей, в зданиях вокзалов станций «Батайск» и «Васильево-Петровская», а также на станциях и остановочных пунктах «Аэропорт», «Вековка», «Мацеста», «Олимпийская деревня» и «Первомайская».
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