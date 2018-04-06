Бесплатный Wi-Fi появится на 136 железнодорожных вокзалах в России к началу ЧМ-2018

Услуга бесплатного Wi-Fi будет доступна на 136 железнодорожных вокзалах России к началу чемпионата мира по футболу 2018 г., сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«Услуга бесплатного беспроводного доступа в сеть интернет к старту чемпионата мира по футболу FIFA 2018 станет доступна на 136 железнодорожных вокзалах. В настоящее время ведутся работы по оборудованию Wi-Fi сетью и подключению ее к интернету на 29 пригородных вокзалах и остановочных платформах в Московской, Ленинградской, Калининградской, Челябинской, Свердловской, Ростовской, Волгоградской областях, Республике Татарстан и других регионах страны», — говорится в сообщении.

«Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, пассажиру необходимо один раз пройти авторизацию — в дальнейшем его мобильное устройство будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале, включенном в единую сеть Wi-Fi. К старту чемпионата мира по футболу FIFA 2018 добавится возможность авторизации по номеру билета на поезд. Таким образом, иностранные болельщики пройдут верификацию при первом подключении к сети и смогут пользоваться интернетом на вокзалах городов-участников чемпионата мира по футболу», — указано в сообщении.

Уточняется, что в мае 2018 г. РЖД также смогут предложить клиентам бесплатную услугу по скачиванию развлекательного контента с помощью приложения «Попутчик».