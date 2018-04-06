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Спасатели начали носить на руках обездвиженную россиянку после поломки лифта
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Спасатели начали носить на руках обездвиженную россиянку после поломки лифта 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Более трех месяцев подряд спасатели из Сыктывкара приезжают к обездвиженной 56-летней жительнице города и спускают ее на руках из дома. Женщина передвигается только на инвалидной коляске, а лифт в доме сломан, сообщает «КомиОнлайн».
Пожилая женщина живет на пятом этаже девятиэтажного дома №17/1 по Сысольскому шоссе. Лифт вышел из строя в конце декабря. Каждый раз, когда ей нужно выйти из дома, она вынуждена вызывать МЧС. Спасатели приезжали к ней более 20 раз.
По словам жильцов дома, они обращались в ТСЖ, к управляющей компании и городским властям, однако никто не отреагировал на проблему. Они добавили, что неисправности с лифтами начались и в других подъездах дома. Обратились ли они в прокуратуру, не уточняется.
В феврале сообщалось, что другой россиянин с ограниченными возможностями — житель Пензы — придумал свой способ подниматься в свою квартиру на второй этаж без лифта: пристроил подъемник на улице к балкону. Самодельный лифт по его чертежам сделали бывшие коллеги по заводу, где мужчина ранее работал начальником цеха. Необходимые запчасти инвалид купил через интернет за пять тысяч рублей. За помощью к коммунальщикам мужчина не обращался.
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