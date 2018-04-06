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Зеленоградские кладбища готовы к массовым посещениям жителей
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Зеленоградские кладбища готовы к массовым посещениям жителей 

Префектура Зеленоградского административного округа 57 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В ближайшие выходные продолжится массовое посещение кладбищ и храмов Зеленограда — отмечается Пасха. Как сообщил в ходе оперативного совещания заместитель префекта округа Дмитрий Лавров, городские кладбища готовы к этому событию.
— На прошлой неделе отмечалось Вербное воскресенье. Зеленоградские кладбища посетили более 2,5 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом, это немного — в прошлогоднее Вербное воскресенье зеленоградские кладбища посетили более 5 тысяч человек. Мы считаем, что это связано с погодными условиями. На ближайшее воскресенье, благодаря теплой и сухой погоде, мы ожидаем гораздо больше посетителей. Кладбища готовы к этому, — рассказал Дмитрий Лавров.
Подъезды к кладбищам, а также парковка транспорта возле них будут ограничены. Бесплатную перевозку будет обеспечивать общественный транспорт — с расписанием и маршрутами автобусов можно познакомиться по ссылке. На кладбищах в выходные дни будут дежурить сотрудники Управление торговли и услуг префектуры округа, управ районов, филиала «Зеленоградский автокомбинат» ГУП «Мосгортранс», ГУП «Ритуал». Также будет обеспечено дежурство медицинских работников и правоохранительных органов.
Территории зеленоградских кладбищ приведены в порядок. Жители, посещающие кладбища, смогут получить пакеты для уборки мусора и инвентарь, приобрести цветочную продукцию.
В храмах Зеленограда пройдут богослужения. С расписание событий в Никольском и Филаретовском храмах можно познакомиться по ссылке, а с расписанием храма Александра Невского — здесь. После завершения ночных богослужений с 7 на 8 апреля к Никольской и Филаретовской церквях будут поданы автобусы.
Предприятия потребительской сферы ведут торговлю пасхальными куличами. А 7 апреля на площади Юности стартует фестиваль «Пасхальный дар».
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