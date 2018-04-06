Автохлам вывезен из двора на Старомарьинском шоссе 

Из двора по адресу Старомарьинское шоссе, 15 вывезли автохлам. Брошенный микроавтобус серого цвета без номеров обнаружил один из местных жителей, о чем сообщил на портал «Наш город».
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью главы управы района Марьина Роща Светланы Гордиковой.
«Указанное автотранспортное средство перемещено силами владельца, в настоящий момент проблема устранена», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
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