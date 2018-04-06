Подарок для клиентов от Coinbase. Теперь можно выводить деньги в форках

Криптовалютный стартап Coinbase сообщил в четверг о том, скоро предоставит своим клиентам возможность выводить денежные средства, полученные в результате форков биткойн-сети. Об этом представители стартапа рассказали в своем блоге. Точное время не озвучено.

Данное новшество позволит клиентам без особых сложностей выводить активы, связанные с биткойн-форками, в рамках всех продуктов Coinbase.

В Coinbase учитываются технический, операционный и юридический аспекты, когда необходимо принять решение в пользу поддержки тех или иных активов биткойн-форка, а информация об этом обычно проходит на официальном сайте.

Coinbase будет работать над оказанием поддержки будущих биткойн-форков на своей платформе Coinbase Custody, добавляя, что эта платформа, скорее всего, будет поддерживать больше форк-активов, чем GDAX или Coinbase, в недалеком будущем.

На платформе GDAX, бирже цифровых активов, пользователи смогут выводить биткойн форки, но не смогут задействовать их на торгах. Аналогичная ситуация и с основной платформой Coinbase. В дальнейшем, по заявлению стартапа, активы можно будет добавлять на платформу GDAX, но без добавления на базовую платформу Coinbase.

Coinbase Commerce, коммерческий сервис, о котором стало известно в феврале, не будет поддерживать форк-активы, и в списке Coinbase Index Fund не будут проходить те активы, которые недоступны на GDAX для торгов.

Coinbase заявил также отдельно о новом венчурном фонде, который находится на этапе разработки. Этот фонд будет заниматься финансированием компаний, работающих в сфере технологий. На начальном этапе Coinbase хочет просто помочь наиболее выдающимся в своей сфере компаниям успешно развиваться.

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