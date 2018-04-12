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Ульяновскую облбольницу вместо Павла Дегтяря возглавит Наталья Манина
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Ульяновскую облбольницу вместо Павла Дегтяря возглавит Наталья Манина 

АиФ — Ульяновск 31 минуту назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Новым главврачом Ульяновской областной клинической больницы станет Наталья Манина, до сих пор работавшая в должности заместителя главного врача по организационно-методической работе, такое решение принято на заседании Медицинской палаты с участием губернатора Сергея Морозова.
Наталья Манина приступит к обязанностям 17 апреля, сообщил глава ульяновского Минздрава Рашид Абдуллов.
Наталья Манина — выпускница медфака УлГУ, эндокринолог. С 2004 года — заведующая эндокринологического отделения и центра диабета, с 2010 — заместитель главного врача по организационно-методической работе.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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