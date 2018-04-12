Ульяновскую облбольницу вместо Павла Дегтяря возглавит Наталья Манина

Новым главврачом Ульяновской областной клинической больницы станет Наталья Манина, до сих пор работавшая в должности заместителя главного врача по организационно-методической работе, такое решение принято на заседании Медицинской палаты с участием губернатора Сергея Морозова

Наталья Манина приступит к обязанностям 17 апреля, сообщил глава ульяновского Минздрава Рашид Абдуллов.

Наталья Манина — выпускница медфака УлГУ, эндокринолог. С 2004 года — заведующая эндокринологического отделения и центра диабета, с 2010 — заместитель главного врача по организационно-методической работе.