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Обоснованность увольнения Дегтяря разберет ульяновская Общественная палата
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Обоснованность увольнения Дегтяря разберет ульяновская Общественная палата 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Председатель Общественной палаты Ульяновской области заявил о намерении провести заседание, посвященное проверке обстоятельств срыва аукциона по закупке лекарств для Ульяновской областной клинической больницы. Именно этот факт стал поводом для рекомендации со стороны губернатора уволить главврача больницы Павла Дегтяря.
— В понедельник мы проверим обстоятельства, которые способствовали срыву аукциона, попытаемся в них разобраться. Если нет прямой вины Дегтяря, то будем просить Сергея Морозова пересмотреть это решение. Информация из статистики обращений в Общественную палату с проблемой отсутствия медикаментов — 80% районные больницы. По областной больнице сегодня обращений граждан не нашёл, — сообщил на своей странице в Фейсбуке председатель общественной палаты Александр Чепухин.
6 апреля стало известно о рекомендации Сергея Морозова освободить главврача областной больницы Павла Дегтяря от занимаемой должности.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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