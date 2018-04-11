Лечат увольнениями. Болячки Ульяновского здравоохранения полезли наружу

Минздраве обострение: увольняют главврачей. Но что изменит в отрасли очередная кадровая встряска?

Прозрение

6 апреля министр здравоохранения Рашид Абдуллов на своей пресс-конференции сообщил об увольнении двух главврачей — Павла Дегтяря (облбольница) и Владимира Дёмина (МСЧ «УАЗ»). И если с Дёминым всё ясно (5 апреля скончалась пациентка этой больницы Екатерина Федяева из-за халатности медиков), то причина увольнения Дегтяря — срыв проведения госзакупок лекарственных средств. Для СМИ и активной общественности заявление министра было крайне удивительным. То, что пациентам стационаров приходится на свои деньги покупать лекарства, уже давно обсуждают и в соцсетях, и в СМИ (« АиФ » об этом писал в №13 за 20.03.2018, «Лечить должны бесплатно»).

Почему вдруг старая и всем известная проблема нашего здравоохранения, с которой простые смертные постоянно сталкиваются и на которую давно жалуются власти, вдруг рванула и оказалась в эпицентре внимания? Причём поводом стала областная больница, на которую как раз жалоб не было.

Был бы толк

В понедельник, 9 апреля, по настоянию общественности ситуацию с лекарственным обеспечением вообще и конкретно в областной больнице (В защиту главврача Дегтяря в интернете собрали сотни подписей, — Ред.) обсуждали на заседании региональной Общественной палаты . Видеотрансляция шла в интернете. Конечно, все ждали простого ответа на простой вопрос: «Почему в стационарах нет лекарств? Как можно исправить эту ситуацию?». Но именно этого и не случилось. Зато наружу вылезли устрашающие факты: большинство больниц — в долгах. В Сенгилеевской ЦРБ сумма долга составляет 60% от годового бюджета, в Цильнинской — 90% и так далее. Причём ситуация ухудшается. Причину происходящего министр Рашид Абдуллов объяснил незатейливо: каждое лечебное учреждение — субъект со своим бюджетом и своей экономикой, и жить надо по средствам, «проще всего все деньги на зарплату отдать».

— Средняя зарплата врачей в 49 тыс. рублей должна быть не по медучреждению, а по отрасли, — подчеркнул министр, очевидно имея в виду целевые показатели, которых региону надо достигнуть во исполнение президентских указов. Но вряд ли врачи райбольниц, где больше всего проблем, получают такие деньги.

— Основная причина сложившегося положения — несовершенство системы государственных закупок лекарственных препаратов и оборудования для учреждений здравоохранения, — сделал вывод по результатам совещания Александр Чепухин . — В регионе утверждены лимиты на проведение совместных торгов по наиболее востребованным препаратам, и уменьшать их главврачам не рекомендуется. Сами совместные торги на 2018 год ещё не состоялись, отсюда и отсутствие ряда лекарственных средств в некоторых больницах, особенно в тех, где имеется кредиторская задолженность.

Что в сухом остатке? Старая проблема регионального здравоохранения вылезла наружу и получила широкую огласку. Ясно, что её причина не в конкретных главврачах (иначе надо всех разом уволить?). И теперь с этим надо что-то делать… Или не делать. Как это будет происходить, обещаем отслеживать.

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