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Главврача Ульяновской облбольницы Дегтяря хотят уволить, народ против
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Главврача Ульяновской облбольницы Дегтяря хотят уволить, народ против 

АиФ — Ульяновск 51 минуту назад
Фото: АиФ – Ульяновск
После выхода из отпуска главный врач областной клинической больницы Павел Дегтярь должен быть освобожден от занимаемой должности по соглашению сторон, о чем на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Рашид Абдуллов. Основной причиной такого решения стал срыв проведения госзакупок лекарственных средств — контрактов на 60 млн рублей.
Сам Павел Дегтярь прокомментировал эту информацию в «фейсбуке»:
«6 лет поработал в Ульяновском здравоохранении, делал это честно и для людей. Если нужно уйти в отставку, то уйду. Глава региона Сергей Морозов мудрый человек, он знает, что говорит и делает! Надеюсь, моя отставка обратит внимание на проблемы отрасли! Спасибо всем за поддержку!», — написал он.
Главврач, действительно, получил поддержку пользователей соцсетей. Так, политолог Илья Паймушкин начал флэшмоб за сохранение в должности Павла Дегтяря в его нынешней должности. «Сергей Иванович, не время сейчас разбрасываться людьми. Это не решит проблемы, а докторов такое кадровое решение ещё больше уверит, в том, что лучше иной раз не брать на себя никакую ответственность», — написал он.
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