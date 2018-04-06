В храме Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских на окнах скоро появятся резные наличники

Завершено изготовление резных наличников на окна храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках . Об этом сообщается на сайте храмового комплекса.

Как уточняется в сообщении, изготовлены наличники двух видов: внешние и внутренние. В ближайшее время планируется доставка наличников на территорию храмового комплекса и установка их на окна.

Напомним, что все работы по благоустройству храма ведутся на пожертвования прихожан и жителей района. В настоящее время в храме продолжается сбор денежных средств на наличники.