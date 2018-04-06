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В храме Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских на окнах скоро появятся резные наличники
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В храме Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских на окнах скоро появятся резные наличники 

Твоя Газета 58 минут назад
Фото: Твоя Газета
Завершено изготовление резных наличников на окна храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках. Об этом сообщается на сайте храмового комплекса.
Как уточняется в сообщении, изготовлены наличники двух видов: внешние и внутренние. В ближайшее время планируется доставка наличников на территорию храмового комплекса и установка их на окна.
Напомним, что все работы по благоустройству храма ведутся на пожертвования прихожан и жителей района. В настоящее время в храме продолжается сбор денежных средств на наличники.
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