Начальник следственного управления СК РФ Олег Тушмалов отправлен в отставку 

Президент России Владимир Путин подписал сегодня указ об освобождении от должностей руководителей силовых структур, об этом сообщает федеральный портал правовой информации: среди остальных в отставку отправлен начальник СУ СК РФ по Псковской области Олег Тушмалов. Он был назначен назначен руководителем следственного управления СК РФ по Псковской области в июне 2014 года вместо Андрея Калинина. Отметим, сейчас Калинин занимает должность главного федерального инспектора по Псковской области. Также сегодня были уволены Уволены руководитель СУ СК по Красноярскому краю Игорь Напалков, министр внутренних дел по Удмуртии Александр Первухин, руководитель СУ СК РФ по Белгородской области Александр Сергеев, руководитель СУ СК РФ по Пензенской области Олег Трошин, руководитель СУ СК РФ по Псковской области Олег Тушмалов, замначальника главка МВД по Волгоградской области Виталий Шевченко. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».