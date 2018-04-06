Президент заявил: антимонопольное законодательство нарушают в регионах. А что думают на Ямале?

98,8 процента нарушений антимонопольного законодательства приходится на регионы.

— Это говорит о том, что в стране не придают должного значения соблюдению закона, — заявил президент Владимир Путин на первом в этом году заседании Госсовета, в котором участвовал и губернатор ЯНАО . — Считают, надо порадеть родному человечку, условно говоря, своим фирмёшкам — ГУПам, МУПам.

За нарушение антимонопольных правил в 2017 году открыто более 600 дел. Но существенных перемен в развитии конкуренции мало, особенно в регионах. В России уже принято четыре пакета антимонопольных законов, в стадии разработки — пятый. Президент отметил: важно, чтобы у властей всех уровней поменялась и управленческая логика.

— Государственные структуры, компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки. Как следствие, идёт процесс картелизации конкурентных сфер экономики, подрываются предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела, считает глава государства.

Что будет в пятом пакете антимонопольных законопроектов? На госсовете звучали предложения. Глава ФАС Игорь Артемьев считает, что в стране необходимо создать реестр работ, услуг, которые нужно отдать исключительно малому бизнесу.

— Заборы красить в России должны только маленькие компании, осуществлять клининг и выворачивать лампочки, наверное, тоже могут они. И прекрасно с этим справляются.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин на заседании Госсовета

Однако в отдаленных северных поселках ситуацию так легко не изменить. Крупные сетевики на ямальских деревнях больших денег не заработают — транспортные расходы съедят прибыль. Чтобы обеспечить северян всем необходимым, без поддержки местных властей не обойтись.

— Президент сказал, что жизненно важные сферы, например, досрочный завоз, нельзя отдавать малому и среднему бизнесу, потому что для этого нужны большие обороты, а у бизнеса его, как правило, нет, — отметил после заседания губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. — На Ямале есть позитивные примеры участия бизнеса в социально значимых проектах, в том числе — концессионные соглашения, проекты, которые реализуются на основе государственно-частного партнерства.

В жилищно-коммунальном комплексе у нас работает единый крупный оператор. Мы долго шли к этим изменениям, и сегодня «Ямалкоммунэнерго» работает неплохо. Недавно провели концессию по новоуренгойскому аэропорту, сэкономили для бюджета около 5,8 миллиарда рублей.

По итогам заседания Госсовета все регионы получат поручения для реализации в 2018 году с перспективой на три года.