На ВОМЗ модернизировали прицел для спорта и охоты

Как сообщает пресс-служба компании, прицел стал не только иначе выглядеть, но и меньше весит. Специалистам удалось сделать его легче на 7%, при этом сохранив эффективность. Также на приборе появилась кнопка управления.

Сообщается, что коллиматор Р1x20М является самым легким и компактным в линейке коллиматорных прицелов, выпускаемых под брендом Pilad. Его можно использовать для ружей средних и малых калибров. Разработали его специалисты предприятия «Швабе» — Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ). Продукт уже поступил на рынок и доступен для приобретения.

«Прицел Р1х20 является одним из самых первых приборов в линейке коллиматорных прицелов нашего предприятия. За три года мы изготовили более трех тысяч изделий, которые были поставлены заказчикам в ряд стран мира. Дизайн прицела представляет собой гармоничное сочетание призматических и цилиндрических форм. В ходе модернизации мы оснастили прибор кнопкой для включения, выключения и регулировки яркости, а также увеличили диагональ входного окна коллиматора с 23 до 26 мм. Помимо этого, мы на 5% уменьшили габариты устройства и на 7% снизили его вес. Благодаря внешним изменениям конструкции прицел стал еще более стильным и удобным в эксплуатации, так как целостность решения пластики формы прицела эргономически обоснована», — отметил генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов

Обновленный прицел предназначен для наведения спортивного и охотничьего огнестрельного оружия на цель, в том числе на быстродвижущиеся объекты.