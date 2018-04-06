Сенатор Джабаров объяснил, для чего США ввели новые санкции 

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT объяснил, для чего Министерство финансов Соединённых Штатов ввело новые санкции против российских бизнесменов и официальных лиц.
«Цель одна — попытаться сдержать Россию в любых сферах и в том числе в бизнесе. А чего только стоит включение в этот список министра внутренних дел России, который встречается со своими коллегами на различных международных форумах, решает вопросы борьбы с оргпреступностью и так далее? Чем он перед ними провинился? Они стараются любой ценой посеять недовольство в российской элите. Но эта попытка обречена на провал. Жаль, что американцы до сих пор этого так и не поняли», — сказал Джабаров.
Сенатор также добавил, что нынешние действия США говорят о том, что американская администрация не заинтересована в сотрудничестве.
Ранее Министерство финансов Соединённых Штатов расширило санкции против России.
В санкционный список внесены Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Михаил Фрадков, Андрей Костин и Сергей Фурсенко.