Ещё
Сенатор Джабаров объяснил, для чего США ввели новые санкции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор Джабаров объяснил, для чего США ввели новые санкции 

RT на русском 1 час назад
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT объяснил, для чего Министерство финансов Соединённых Штатов ввело новые санкции против российских бизнесменов и официальных лиц.
«Цель одна — попытаться сдержать Россию в любых сферах и в том числе в бизнесе. А чего только стоит включение в этот список министра внутренних дел России, который встречается со своими коллегами на различных международных форумах, решает вопросы борьбы с оргпреступностью и так далее? Чем он перед ними провинился? Они стараются любой ценой посеять недовольство в российской элите. Но эта попытка обречена на провал. Жаль, что американцы до сих пор этого так и не поняли», — сказал Джабаров.
Сенатор также добавил, что нынешние действия США говорят о том, что американская администрация не заинтересована в сотрудничестве.
Ранее Министерство финансов Соединённых Штатов расширило санкции против России.
В санкционный список внесены Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Михаил Фрадков, Андрей Костин и Сергей Фурсенко.
RT на русском: последние новости
Нестареющая китаянка качает мышцы и мечтает о зимнем заплыве с Путиным В Госдуме прокомментировали расширение санкционного списка Минфина США Лавров прокомментировал сообщения британских СМИ о «секретной лаборатории» под Саратовом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов240
США ввели санкции против российских бизнесменов287
В США заговорили об угрозе военным летчикам44
На Украине угрожают взорвать Крымский мост376
Малышева оправдалась за скандал с собаками648
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение