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Владимир Путин отправил в отставку начальника ГСУ ГУВД по Волгоградской области
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Владимир Путин отправил в отставку начальника ГСУ ГУВД по Волгоградской области 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Заместитель начальника ГУ МВД по Волгоградской области Виталий Шевченко, возглавлявший главное следственное управление региональной полиции, отправлен в отставку указом президента России Владимира Путина. Показательно, что указ подписан сегодня -в день работников следственных органов МВД России.
— Виталий Шевченко уже давно написал рапорт о выходе на пенсию, — сообщили V1.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, — Сегодня президент его просьбу удовлетворил.
Шевченко Виталий Михайлович родился в 1965 года в Батайске Ростовской области. С 1983 года по 1992 год проходил службу в армии. В милицию пришел в 1993 году на должность участкового инспектора в Батайске. В 1995 году был назначен следователем следственного отделения местного ОВД. С 1999-го по 2005 год служил заместителем начальника следственной части по расследованию организованной преступностьи, с 2005 по 2011 — начальником этого подразделения. После проходил службу в ГУ МВД России по ЮФО в должности заместителя начальника ГУ МВД — начальника следственной части. В 1988 году окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, в 1997 году окончил Ростовский юридический институт МВД России. Звание генерал-майора юстиции присвоено 12 июня 2013 года.
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