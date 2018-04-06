Московские кинотеатры покажут в апреле отечественные мультфильмы

Как сообщает портал столичного правительства, сеть кинотеатров «Москино» с 8 апреля каждое воскресенье начнет показывать по утрам мультфильмы студии «Союзмультфильм», включая такие классические ленты как «Серая шейка» и «Непослушный котенок». Показы пройдут в кинотеатрах «Вымпел», «Космос», «Березка», «Искра», «Полет», «Юность» и «Тула». Сеансы будут начинаться в 11:00. Подробное расписание и цены можно найти на сайте «Москино». Напомним, что в марте в городской сети кинотеатрах прошли бесплатные кинопоказы, приуроченные к Международному женскому дню.