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Московские кинотеатры покажут в апреле отечественные мультфильмы
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Московские кинотеатры покажут в апреле отечественные мультфильмы 

Авторадио 59 минут назад
Как сообщает портал столичного правительства, сеть кинотеатров «Москино» с 8 апреля каждое воскресенье начнет показывать по утрам мультфильмы студии «Союзмультфильм», включая такие классические ленты как «Серая шейка» и «Непослушный котенок». Показы пройдут в кинотеатрах «Вымпел», «Космос», «Березка», «Искра», «Полет», «Юность» и «Тула». Сеансы будут начинаться в 11:00. Подробное расписание и цены можно найти на сайте «Москино». Напомним, что в марте в городской сети кинотеатрах прошли бесплатные кинопоказы, приуроченные к Международному женскому дню.
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