Владелец Кольцово и застройщик «Академического» Виктор Вексельберг попал под санкции США 

Глава Группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг вошел в санкционный список США. В его бизнес-структуру входят такие предприятия, как аэропорт Кольцово, компания-застройщик микрорайона «Академический» и холдинг «Т-плюс» (бывший КЭС-Холдинг), работающий в сфере энергетики и теплоснабжения.
Всего в «чёрный список» США 38 богатейших бизнесменов и официальных лиц крупных компаний России. Список озаглавлен «Specially Designated Nationals List» (SDN List), передаёт «Интерфакс». Все активы его фигурантов на территории США будут заблокированы, а американским гражданам и компаниям запрещается вести с ними бизнес.
Вместе с Вексельбергом под санкции попал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и директор Росгвардии Виктор Золотов, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, Олег Дерипаска, глава Газпромбанка Андрей Акимов и руководитель ВТБ Андрей Костин. Также санкции распространены на гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, члена правления «СИБУРа» Кирилла Шамалова, главу Роскомнадзора Александра Жарова.
При этом уральские предприятия уже не первый раз оказываются в санкционном списке США. Например, под запретом в Америке сотрудничество с Уральским тренировочным центром гражданской авиации. До этого под американские санкции попало уральское производственное предприятие «Вектор», а также Уралмашзавод и ЗАО «ПО „Уралэнергомонтаж“. А »Уралвагонзавод» под американскими санкциями ещё с 2014 года.