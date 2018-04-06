Ещё
Владелец Кольцово и застройщик «Академического» Виктор Вексельберг попал под санкции США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владелец Кольцово и застройщик «Академического» Виктор Вексельберг попал под санкции США 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Глава Группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг вошел в санкционный список США. В его бизнес-структуру входят такие предприятия, как аэропорт Кольцово, компания-застройщик микрорайона «Академический» и холдинг «Т-плюс» (бывший КЭС-Холдинг), работающий в сфере энергетики и теплоснабжения.
Всего в «чёрный список» США 38 богатейших бизнесменов и официальных лиц крупных компаний России. Список озаглавлен «Specially Designated Nationals List» (SDN List), передаёт «Интерфакс». Все активы его фигурантов на территории США будут заблокированы, а американским гражданам и компаниям запрещается вести с ними бизнес.
Вместе с Вексельбергом под санкции попал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и директор Росгвардии Виктор Золотов, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, Олег Дерипаска, глава Газпромбанка Андрей Акимов и руководитель ВТБ Андрей Костин. Также санкции распространены на гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, члена правления «СИБУРа» Кирилла Шамалова, главу Роскомнадзора Александра Жарова.
При этом уральские предприятия уже не первый раз оказываются в санкционном списке США. Например, под запретом в Америке сотрудничество с Уральским тренировочным центром гражданской авиации. До этого под американские санкции попало уральское производственное предприятие «Вектор», а также Уралмашзавод и ЗАО «ПО „Уралэнергомонтаж“. А »Уралвагонзавод» под американскими санкциями ещё с 2014 года.
e1.ru: последние новости
«Регина сделала мне предложение»: уральская звезда сериала «Остров» Евгений Кулик женился Сначала они просто дрались: появилось видео разборок со стрельбой во дворе на Пушкина Медики Екатеринбурга бесплатно измерят давление посетителям торговых центров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов237
США ввели санкции против российских бизнесменов282
В США заговорили об угрозе военным летчикам42
На Украине угрожают взорвать Крымский мост375
Малышева оправдалась за скандал с собаками647
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение