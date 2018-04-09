Роль США в производстве афганских наркотиков

Афганистан — это страна, терзаемая разного рода кризисами. Со стороны может показаться, что именно эти кризисы и спровоцировали ввод в эту страну иностранных войск. Однако к числу главных противоречий на национальном и внешнем уровне относится проблема афганских наркотиков, ведь как раз для борьбы с ней и терроризмом Соединенным Штатам удалось добиться введения в Афганистан военных контингентов десятков стран Запада.

Как информирует Управление ООН по наркотикам и преступности, из-за увеличения оборота наркотиков каждый год умирает почти 100 тысяч человек. Контрабанда наркотиков также обогащает террористов и укрепляет экстремистские группировки, угрожающие миру и безопасности мирных граждан. В такой ситуации единственным средством борьбы с производством и незаконным оборотом наркотических средств афганского происхождения является консолидация усилий всего мирового сообщества.

Прошло почти 16 лет с начала ввода в Афганистан нескольких тысяч военнослужащих иностранных государств, однако, согласно официальным и неофициальным данным, уровень производства и незаконного оборота наркотиков увеличился более чем в 100 раз по сравнению с 2001 годом, когда США начали борьбу с афганским опиумом. В 2015 году производство наркотиков составило порядка 3 300 тонн, однако уже в этом году, согласно официальной статистике, оно достигло 4 800 тонн. Массовый уровень производства и контрабанды наркотических веществ не только создает колоссальные социальные и политические проблемы в самом Афганистане, но и усиливает озабоченность других государств региона, и в особенности Ирана , который страдает от этого большего других.

Рост весьма прибыльного наркотического производства в Афганистане произошел еще после краха просоветского правительства, то есть в период, когда фактически произошел распад государственных структур этой страны. На протяжении всего периода ведения войны против оккупантов коммунистического правительства СССР производство наркотических веществ расползалось, как раковая опухоль, а с появлением на политической авансцене группировки Талибан (запрещена в РФ , ред.) оно увеличилось вдвое, так что на сегодняшний день данная проблема вызывает серьезные опасения у соседей Афганистана и всего мирового сообщества.

Несмотря на рост производства наркотиков с приходом к власти талибов, ускорение процесса укрепления их политической структуры, формирование соответствующих правительственных органов и превращение этой вооруженной группировки в институт власти, господствующий над большей территорией Афганистана, заставило ее задуматься о собственном международном престиже.

Ради демонстрации мировому сообществу своего достойного облика, ответственности и потенциала в деле управления Афганистаном и противостояния международному давлению правительство талибов в 2000 году издало постановление о запрете выращивания и производства наркотических веществ. Интересно, что данное постановление в значительной мере сократило это производство, а дожившие до наших дней наркоманы прекрасно помнят тот внезапный рост цен на наркотики, который произошел в начале нулевых годов.

Однако уже в 2001 году США и их союзники, сославшись на отказ талибов выдать им главного подозреваемого в террористических атаках 11 сентября Усаму бен Ладена, осуществили вторжение в Афганистан под лозунгом борьбы с терроризмом. Тогда производство наркотических веществ в этой стране вновь стало резко увеличиваться. Любопытно, что за все это время только сейчас страны Запада обратили внимание на то, что террористы получают прибыль от торговли наркотиками.

На фоне присутствия в Афганистане военных США и НАТО с каждым годом производство наркотиков выросло быстрыми темпами на территории всей этой страны. Стоит заметить, что на большей части районов данного производства располагаются британские и американские части, призванные для борьбы с талибами.

Согласно докладу Бюро ООН по борьбе с наркотиками в Афганистане, основным центром данного производства считается провинция Гильменд. По имеющимся сообщениям, 60% всех производимых в этой стране наркотиков выращиваются именно в этой провинции. До вывода иностранных войск из Афганистана в 2014 году в районе Шурабак, расположенном в провинции Гильменд, была построена одна из самых крупных англо-американских военных баз.

Самое масштабное производство наркотических веществ да еще по соседству с крупнейшей иностранной военной базой на территории Афганистана вызывает в политических кругах и общественном мнении этой страны серьезные подозрения по поводу причастности иностранных военных к выращиванию и контрабанде столь прибыльного товара.

В 2013 году афганское Министерство по борьбе с наркотиками заявило, что за последний год в стране было произведено 5 500 тонн наркотических веществ. В следующем году это производство достигло уровня 6 400 тонн. В своем докладе Министерство по борьбе с наркотиками также сообщило, что в 2013 году в провинции Гильменд под опиумный мак было засеяно почти 100 тысяч гектар земли. В 2015 году, то есть спустя год после вывода американских войск, значительного сокращения подразделений НАТО и создания афганского правительства национального единства, объем производства наркотиков в этой стране составил 3 200 тонн. В 2016 году эта цифра составила уже 4 800 тонн. Тем не менее афганское Министерство по борьбе с наркотиками и Представительство ООН в Кабуле после объявления новой военной стратегии США в Афганистане заявили, что в 2017 году под посевы опиумного мака в стране отведено 328 000 гектаров земли, что на 63% больше, чем в прошлом году.

Некоторое время тому назад представитель ООН по борьбе с наркотиками Марк Кулан на одной из пресс-конференций в Кабуле заявил, что в одной только провинции Гильменд под опиумный мак засеяно 63 700 гектаров земли, что на 79% больше, чем за прошлый год. Это означает, что половина афганского опия выращивается в одной только провинции Гильменд. В ходе этой пресс-конференции представитель ООН добавил, что объем производства на одном гектаре вырос до 27,3 кг, то есть увеличился на 15% по сравнению с 2016 годом, а общий размер производства достиг отметки в 9 000 тонн, что является абсолютным рекордом за всю историю Афганистана.

Некоторые афганские эксперты склонны считать, что находящиеся в Афганистане иностранные военные активно участвуют в производстве и незаконном обороте наркотиков. По словам этих экспертов, провинции Кандагар , Гильменд и Урузган имеют собственные опиумные поля и расположенные поблизости иностранные военные части никак не мешают собирать с них урожай. Местные крестьяне рассказывают, что круглые сутки в их провинциях приземляются вертолеты и самолеты, на них загружают наркотики, а потом они улетают в неизвестном направлении.

Считается, что американцы планомерно увеличивают в Афганистане посевные площади для выращивание опиумного мака. Иностранцы начали заниматься этим в Гильменде еще в 1985 году, но и сейчас при их поддержке производство идет полным ходом.

Афганские эксперты утверждают, что иностранцы, и американцы в особенности, получают прибыль от производства и незаконного оборота наркотиков в Афганистане. Если бы американцы и другие военные НАТО не были причастны к наркобизнесу, тогда бы наркотики афганского происхождения не могли бы попасть в Европу, ведь отправка туда наркотических веществ в таком объеме не по силам одним только местным контрабандистам. Для перевозки запрещенных товаров, в том числе и наркотиков, вполне могут использоваться иностранные военные самолеты, которые пересекают границу Афганистана без всякого досмотра и контроля со стороны местных властей.

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что за последние 16 лет производство наркотиков в Афганистане только увеличилось, а их основная часть производится в провинциях, где размещено большое количество американских и британских военных.

Прошло уже почти 17 лет с начала в Афганистане методичного расширения посевов опиумного мака и производства наркотических веществ, и вот несколько месяцев тому назад США и НАТО объявили, что они намерены серьезно бороться с наркотиками, и даже в связи с этим осуществили ряд авиаударов по тем районам, где якобы расположены заводы по производству этих веществ.

Как показывает прошлый опыт, из каждой меры Соединенные Штаты привыкли извлекать как минимум две выгоды. Аналогичный план Вашингтон прекрасно реализовал и в Афганистане. Эта азиатская страна располагает самыми крупными посевными площадями для выращивания наркотических веществ, которые условно можно разделить на две части. Первая находится под контролем талибов. Дело в том, что после вывода американских войск талибы выпустили указ, разрешающий выращивание опиумного мака, всячески поддерживают его ради обеспечения собственных расходов и даже напрямую и косвенно выдают на это кредиты крестьянскому населению. Другая часть этих площадей расположена в районах ведения боевых действий или же контролируется иностранными военными. Власти Афганистана не управляют этими территориями или просто не решаются открыто говорить о той плачевной ситуации, которая там сложилась.

Условия выращивания опиумного мака на обеих территориях не сильно отличаются друг от друга, потому что везде наркотические вещества производятся при поддержке по большей части зарубежных мафиозных группировок, террористов и иностранных военных, а путь наркотрафика из Афганистана в другие страны проходит по нескольким определенным маршрутам. Речь идет о хорошо известных поставках в разные части Европы через страны Персидского залива, в Индию и сопредельные с ней страны через Пакистан , а также авиационных перевозках в Европу и Америку из военных аэропортов, находящихся под контролем иностранных вооруженных сил в разных провинциях Афганистана. Все эти маршруты проложены при поддержки США, а сами перевозки осуществляются членами мафиозных группировок. Ввиду этого в сущности не имеет значения вопрос о том, где именно располагаются в Афганистане плантации опиумного мака и какой группировкой они контролируются, поскольку результатом этой ситуации в целом является невосполнимый ущерб, который несет все человечество, и напряженная обстановка в самом Афганистане и регионе в целом.

Получая в среднем за год от 50 до 100 миллиардов долларов прибыли от торговли афганскими наркотиками, США спокойно управляют кризисами в мусульманских странах, поддерживают террористов и стараются свергать неугодные им исламские правительства. Между тем разведывательные и военные структуры США и даже подразделения американского правительства функционируют за счет этой прибыли. По всей видимости, Вашингтон ни за что не согласится отказаться от таких колоссальных доходов, поскольку благодаря им Соединенные Штаты добились своего прочного присутствия в столь опасном регионе. В связи с этим НАТО и США четко контролируют афганский наркотрафик или же по крайней мере используют его с максимальной для себя выгодой, не испытывая никакой потребности бороться со столь прибыльным бизнесом.

Одновременно с этим в наркоторговле замешаны также некоторые местные лидеры и государственные чиновники Афганистана. Эти местные авторитеты действуют по большей части в неспокойных районах страны и наряду с некоторыми безответственными чиновниками и террористическими группировками также занимаются наркоторговлей, получая от нее значительные доходы.

Нынешняя ситуация усугубилась настолько, что на долю Афганистана приходится 93% от производства наркотиков во всем мире, а опиумный мак выращивается там почти повсеместно. Производство наркотических веществ продолжается на фоне массового присутствия иностранных военных. Несмотря на это, против выращивания этой культуры, ее переработки и контрабанды не предпринимается никаких эффективных мер. С другой стороны, наркотики афганского происхождения незаконно перевозятся в соседние страны, такие как Россия (через Среднюю Азию) и Иран. США пассивны в этом вопросе, чтобы никак не противиться катастрофическому росту наркомании в этих странах.

В связи с этим официальные представители России многократно критиковали действия американцев и сил западной коалиции в Афганистане в том числе и за их молчаливую поддержку производства и контрабанды наркотиков в этой стране. На фоне значительного роста в Афганистане производства и контрабанды наркотиков представители России в одном из своих обращений назвали весьма подозрительным и странным отказ США и НАТО бороться с этим злом.

Вместе с тем встает следующий вопрос: до кой поры афганцы и народы других стран региона намерены терпеть последствия наркоторговли? Ответ на этот вопрос вполне очевиден. Ситуация не будет меняться до тех пор, пока США будут считать прибыльным для себя производство и торговлю афганскими наркотиками и покрывать за их счет все свои расходы. По всей видимости, региональные страны, и особенно те из них, которые больше остальных сталкиваются с печальными последствиями наркоторговли, должны объединиться в деле борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ и пресечения колоссальных прибылей США от этого незаконного бизнеса. В противном случае в будущем нам не придется ожидать снижения поставок афганской отравы.