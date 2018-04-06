Почтальонша-преступница оставила без новостей целый райцентр

Жители села Павино остались без газет и журналов из-за почтальона, узнал KOSTROMA.TODAY. Они отдали деньги за подписку на любимые издания, но так их и не получили.

По информации пресс-службы регионального УМВД, после этого разгневанные местные жители обратились в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Присвоение и растрата».

Как выяснилось, одна из работниц собрала с жителей села 18 тысяч рублей за подписку, но деньги в кассу не внесла.

Во время разговора с полицейскими женщина призналась, что у нее возникли финансовые сложности, и таким образом она решила от них избавиться.

Истории всех злоупотреблений костромских почтальонш — по хэштэгу #почтальонши.