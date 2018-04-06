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Почтальонша-преступница оставила без новостей целый райцентр
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Почтальонша-преступница оставила без новостей целый райцентр 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Жители села Павино остались без газет и журналов из-за почтальона, узнал KOSTROMA.TODAY. Они отдали деньги за подписку на любимые издания, но так их и не получили.
По информации пресс-службы регионального УМВД, после этого разгневанные местные жители обратились в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Присвоение и растрата».
Как выяснилось, одна из работниц собрала с жителей села 18 тысяч рублей за подписку, но деньги в кассу не внесла.
Во время разговора с полицейскими женщина призналась, что у нее возникли финансовые сложности, и таким образом она решила от них избавиться.
Отметим, что за последние полтора года правоохранительные органы вывели на чистую воду множество работников «Почты России» на территории Костромской области. В большинстве случаев они похищают деньги из кассы, были случаи присвоения пенсий, а также воровство на рабочем месте.
Истории всех злоупотреблений костромских почтальонш — по хэштэгу #почтальонши.
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