Где найти новые три ярмарки в Волгограде, открывшиеся с 1 апреля? 

В общей сложности для горожан начали работать 27 сезонных торговых площадок.
Новые ярмарки в Волгограде с 1 апреля открылись в Дзержинском районе на улице Шекснинской на пересечении с улицей Береславской; в Ворошиловском районе на улице Елецкой, 2г и самая большая в Красноармейском районе на улица Плеханова у бывшего поста ГАИ. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, в ближайшее время все торговые места проверят на благоустроенность, наличие аптечек, контрольных весов и прочее. Отметим, в этом году будет работать всего 33 площадки, из которых 18 запланированы как сельскохозяйственные и универсальные ярмарки. На них в обязательном порядке будут предоставляться места местным товаропроизводителям и дачникам. Кроме того, будут организованы тематические ярмарки, например, по продаже меда, школьных принадлежностей, а также продажа непродовольственных товаров в Краснооктябрьском районе. Торговые места, в соответствии с правилами, принятыми в 2017 году, будут работать ежедневно до 30 ноября.