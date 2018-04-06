Ещё
Как изменились сроки хранения оформленных загранпаспортов?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как изменились сроки хранения оформленных загранпаспортов? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Документ становится недействительным, если вы не пользуетесь им в течение трех лет.
Сроки хранения оформленных заграничных паспортов старого и нового образца и невостребованных гражданами сокращены до 3-х лет. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального МВД, гражданам, которые еще не получили данные документы, необходимо обращаться в подразделения по вопросам миграции по месту подачи заявления о выдаче паспорта. «Не востребованные заграничные паспорта подлежат уничтожению в установленном порядке», пояснили в МВД Волгоградской области.
АиФ Волгоград: последние новости
Волгоградская исправительная колония сошьет форму для казаков Где найти новые три ярмарки в Волгограде, открывшиеся с 1 апреля? ЖК «Адмиралтейский» на юге Волгограда сдадут в 2018 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов244
В США заговорили об угрозе военным летчикам44
США ввели санкции против российских бизнесменов291
На Украине угрожают взорвать Крымский мост378
Малышева оправдалась за скандал с собаками648
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение