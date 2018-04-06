Как изменились сроки хранения оформленных загранпаспортов? 

Документ становится недействительным, если вы не пользуетесь им в течение трех лет.
Сроки хранения оформленных заграничных паспортов старого и нового образца и невостребованных гражданами сокращены до 3-х лет. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального МВД, гражданам, которые еще не получили данные документы, необходимо обращаться в подразделения по вопросам миграции по месту подачи заявления о выдаче паспорта. «Не востребованные заграничные паспорта подлежат уничтожению в установленном порядке», пояснили в МВД Волгоградской области.