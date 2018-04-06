В Госдуме рассказали, как нужно ответить на санкции США

Парламентарий отметил, что, по его мнению, у Москвы есть необходимые для такого ответа ресурсы.

"Они (ресурсы) есть, они, конечно, не бесконечные. Ими надо достаточно экономно пользоваться, но нельзя оставлять без ответа и крайне недружественные шаги", — добавил он.