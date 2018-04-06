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В Госдуме рассказали, как нужно ответить на санкции США
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В Госдуме рассказали, как нужно ответить на санкции США 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ответить на санкции США нужно асимметрично, чтобы экономические потери отбивали охоту нарушать принципы ВТО и международного права, у Москвы есть для этого ресурсы, заявил глава комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев.
Парламентарий отметил, что, по его мнению, у Москвы есть необходимые для такого ответа ресурсы.
"Они (ресурсы) есть, они, конечно, не бесконечные. Ими надо достаточно экономно пользоваться, но нельзя оставлять без ответа и крайне недружественные шаги", — добавил он.
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