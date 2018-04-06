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Несколько улиц Петрозаводска очистили от незаконной рекламы
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Несколько улиц Петрозаводска очистили от незаконной рекламы 

Карельские вести 55 минут назад
Фото: Карельские вести
Мэрия Петрозаводска в очередной раз попросила владельцев добровольно убрать незаконно установленные рекламные конструкции.
В Петрозаводске в очередной раз провели рейд по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска.
Специалисты городской мэрии и сотрудники муниципального учреждения «ЦРСУ» при поддержке УМВД России по Петрозаводску произвели демонтаж незаконных рекламных конструкций на улицах Шотмана, Заводской, Зайцева, Муезерской и Мурманской.
Мэрия Петрозаводска предлагает собственникам рекламных конструкций в добровольном порядке осуществить демонтаж несанкционированной рекламы, в противном случае работы по демонтажу будут произведены силами Администрации Петрозаводского городского округа, а расходы будут взысканы в судебном порядке.
Рейды по демонтажу рекламных конструкций, в том числе размещенных на фасадах зданий, ведутся постоянно и будут продолжены,
— добавила пресс-служба ведомства.
По материалам: ptzgovorit.ru
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