Несколько улиц Петрозаводска очистили от незаконной рекламы

Мэрия Петрозаводска в очередной раз попросила владельцев добровольно убрать незаконно установленные рекламные конструкции.

В Петрозаводске в очередной раз провели рейд по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска.

Специалисты городской мэрии и сотрудники муниципального учреждения «ЦРСУ» при поддержке УМВД России по Петрозаводску произвели демонтаж незаконных рекламных конструкций на улицах Шотмана, Заводской, Зайцева, Муезерской и Мурманской.

Мэрия Петрозаводска предлагает собственникам рекламных конструкций в добровольном порядке осуществить демонтаж несанкционированной рекламы, в противном случае работы по демонтажу будут произведены силами Администрации Петрозаводского городского округа, а расходы будут взысканы в судебном порядке.

Рейды по демонтажу рекламных конструкций, в том числе размещенных на фасадах зданий, ведутся постоянно и будут продолжены,

— добавила пресс-служба ведомства.