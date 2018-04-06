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Возле станции метро «ЦСКА» появятся два административно-офисных здания в едином стиле
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Возле станции метро «ЦСКА» появятся два административно-офисных здания в едином стиле 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Два административных здания составят единый комплекс с наземным павильоном станции метро «ЦСКА» и успешно впишутся в искусственный рельеф ландшафтного парка. Они будут располагаться рядом с выходом из метро «ЦСКА». Как сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), сейчас оба объекта находятся в стадии строительства.
— Два административно-офисных здания в едином стиле появятся на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ходынское поле», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. — Фасады зданий будут представлять собой витражную стоечно-ригельную конструкцию с повторяющимся шагом и декоративными ламелями.
На кровлях последних этажей установят пространственные конструкции, поддерживающие геометрию парковых ландшафтных элементов. Торцевые части зданий, обращенные к парку, продолжены озелененными насыпями.
Корпуса имеют ступенчатую структуру: от одного до трех этажей (корпус № 1) и от одного до четырех этажей (корпус № 2). В подземной части первого корпуса запроектирована подземная парковка на 56 машиномест, а во втором корпусе подземные помещения отданы для подсобных и хозяйственных нужд. Основная часть этажей будет занята офисами и кабинетами руководства. (то)
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