Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг изменилась до неузнаваемости

Джулия Ванг всегда отличалась непредсказуемостью и эпатажностью. Но к такому, кажется, даже ее поклонники не были готовы. Звезда шоу «Битва экстрасенсов» кардинально сменила имидж. Она коротко подстриглась и стала похожей на мужчину. Вот такой Джулия была еще недавно….. а вот такой она стала теперь.

Мнения фолловеров Джулии относительно ее нового имиджа разделились. Одни отмечают, что Ванг идет любая стрижка, другие же просят экстрасенса вернуть длинные волосы и немного набрать вес. Сама же Джулия так объяснила свои перемены.

— написала Джулия.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

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Фото:Instagram