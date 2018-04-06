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Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг изменилась до неузнаваемости
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Звезда «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг изменилась до неузнаваемости 

WMJ.ru 28 минут назад
Фото: WMJ.ru
Джулия Ванг всегда отличалась непредсказуемостью и эпатажностью. Но к такому, кажется, даже ее поклонники не были готовы. Звезда шоу «Битва экстрасенсов» кардинально сменила имидж. Она коротко подстриглась и стала похожей на мужчину. Вот такой Джулия была еще недавно….. а вот такой она стала теперь.
Мнения фолловеров Джулии относительно ее нового имиджа разделились. Одни отмечают, что Ванг идет любая стрижка, другие же просят экстрасенса вернуть длинные волосы и немного набрать вес. Сама же Джулия так объяснила свои перемены.
— написала Джулия.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
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Фото:Instagram
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