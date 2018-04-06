Фонари на участке проезжей части Бутырской улицы починили коммунальщики

Коммунальные службы восстановили освещение на участке проезжей части Бутырской улицы. С соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился один из местных жителей. Об устранении неисправности отчитался исполняющий обязанности директора ГУП «Моссвет» Иван Солодовников

— По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене плавкой вставки в пункте питания. В настоящее время освещение работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения города Москвы , — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.

Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (то)