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Студенты Тимирязевки покорили сочинский творческий фестиваль
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Студенты Тимирязевки покорили сочинский творческий фестиваль 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Студенты Тимирязевской академии приняли участие в I Всероссийском открытом конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества Grand music of the Black sea в Сочи и привезли домой семь наград. Об этом рассказала представитель пресс-службы вуза Ирина Батуева.
— В конкурсе участвовали сольные исполнители и творческие коллективы со всей России. Тимирязевскую академию представила делегация из 18 человек в номинациях «Хореография», «Вокал», «Вокальное соло» и «Инструментал», — поделилась Батуева.
Творческая сборная Тимирязевки заняла в разных номинациях пять первых мест, одно второе и одно третье. (мю)
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