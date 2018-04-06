Студенты Тимирязевки покорили сочинский творческий фестиваль

Студенты Тимирязевской академии приняли участие в I Всероссийском открытом конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества Grand music of the Black sea в Сочи и привезли домой семь наград. Об этом рассказала представитель пресс-службы вуза Ирина Батуева

— В конкурсе участвовали сольные исполнители и творческие коллективы со всей России . Тимирязевскую академию представила делегация из 18 человек в номинациях «Хореография», «Вокал», «Вокальное соло» и «Инструментал», — поделилась Батуева.

Творческая сборная Тимирязевки заняла в разных номинациях пять первых мест, одно второе и одно третье. (мю)