Академия политического цинизма: отставка Тулеева оказалась первоапрельской шуткой

Почему экс-губернатору нельзя в спикеры

Академию политического цинизма впору открывать в Кемеровской области . Отставка губернатора Кузбасса Амана Тулеева , о который было объявлено 1 апреля, и впрямь может оказаться первоапрельской шуткой, фикцией и мелкой подачкой общественному мнению. Семь кемеровских депутатов Государственной Думы от «Единая России» обратились к новому и.о. губернатора с призывом поддержать избрание Тулеева на должность спикера Законодательного собрания региона. Старший товарищ кемеровских единороссов — лидер фракции партии власти в ГД Сергей Неверов — их идею демонстративно раскритиковал. Но в этой истории еще рано ставить точку. Даже если в конечном итоге Тулеев не станет спикером, сам факт появление такого предложения говорит о многом — например, о пугающем отрыве части нашей политической элиты от реальности.

«Уходя, уходи» — заявил некогда своим будущим убийцам великий оратор древности Цицерон, добровольно отказавшись от возможности убежать. А вот в кемеровской политической элите, видимо, царят иные нравы. Здесь руководствуются принципом «уходя, приходи». Здесь органически не умеют брать на себя ответственность. Здесь не осознают, насколько ужасным их поведение выглядит со стороны. Здесь не понимают слова «достаточно!» и цепляются за власть до самого конца.

На странице в социальных сетях кемеровского депутата Государственной Думы Антона Горелкина можно прочитать гневную надпись следующего содержания: « Оказалось, в Кемерово есть люди, которые хотят возобновить работу «Зимней Вишни» и думают, что мы с вами туда за покупками ходить будем. Арендаторы и собственники торговых площадей сгоревшего ТЦ предлагают здание полностью не сносить, а оставить ту часть, которая не затронута пожаром…и снова открыть торговлю. Говорят, не хочется заработок терять. А памятный сквер на месте «Зимней Вишни», говорят, никакого дохода не принесет, поэтому не нужен. Для меня это как призыв на Вечном огне сосиски жарить, чтобы зря газ не тратить…. Адский цинизм и глум».

Согласен с вами, Антон Вадимович. Действительно, «адский цинизм». Но вот только ли помыслах кемеровских коммерсантов он заключается? Как насчет помыслов кемеровских депутатов? Цитирую размещенное на той же вашей странице в социальных сетях обращение семи из пятнадцати депутатов, представляющих Кузбасс в нижней палате российского парламента: « Всем известно, Аман Гумирович Тулеев — человек, который всем сердцем болеет за родной регион, искренне неравнодушен к судьбе Кузбасса, к судьбе каждого его жителя…Имя Аман Тулеев у всех в России ассоциируется с сильным справедливым лидером, стабильным Кузбассом, защитой интересов населения шахтерского Края…. Мы, депутаты Государственной Думы от Кемеровской области, просим Вас поддержать выдвижение Амана Гумировича Тулеева на пост председателя Совета народных депутатов Кемеровской области».

Вы это серьезно, Антон Вадимович? Вы искренне не понимаете, что в политике бывают моменты, когда безусловные прежние заслуги не в счет? Вы на самом деле не осознаете, что «имя Аман Тулеев ассоциируется у всех в России» совсем не с тем, что вы написали? Если ответ на все эти вопросы «да», то позвольте мне «открыть для вас Америку»: пролетят годы, сменятся поколения. Но пока будут живы те, кто находился весной 2018 года в сознательном возрасте, в их памяти «имя Аман Тулеев» всегда будет ассоциироваться со словосочетанием « Зимняя Вишня», с ужасающей сценой, когда многолетний губернатор области извинялся перед президентом, но не перед народом и с тем, как подчиненные этого губернатора вели себя после трагедии.

А теперь я хотел бы обратиться к самому Аману Тулееву — к человеку, с которым я некогда был знаком и к которому я относился с уважением. Аман Гумирович! Я рад, что у вас есть ученики и выдвиженцы, которые, как написал депутат Горелкин, благодарны вам за «отеческую поддержку». Но не стоило ли вам с самого начала остановить «душевный порыв молодой поросли»? 1 апреля вы произнесли очень важные и правильные слова: « с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя». А посту спикера областного парламента, получается, можно? В чем разница, Аман Гумирович? Нет такой разницы.