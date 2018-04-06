Попавшие под санкции США бизнесмены компенсируют ущерб, заявил Патрушев

"Я думаю, что они найдут варианты, как компенсировать те угрозы и то, как это скажется на их экономике", — заявил он журналистам.

Секретарь Совбеза отметил, что происходящее создает «хороший потенциал для экономического сотрудничества с другими странами», за исключением США. Детально этот вопрос каждый бизнесмен должен решить с учетом особенностей своего бизнеса, добавил он.

Патрушев оговорился, что не знаком с деталями новых ограничений и не анализировал их.