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Попавшие под санкции США бизнесмены компенсируют ущерб, заявил Патрушев
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Попавшие под санкции США бизнесмены компенсируют ущерб, заявил Патрушев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что подпавшие под санкции США российские бизнесмены смогут найти пути для компенсации наносимого ограничениями ущерба.
"Я думаю, что они найдут варианты, как компенсировать те угрозы и то, как это скажется на их экономике", — заявил он журналистам.
Секретарь Совбеза отметил, что происходящее создает «хороший потенциал для экономического сотрудничества с другими странами», за исключением США. Детально этот вопрос каждый бизнесмен должен решить с учетом особенностей своего бизнеса, добавил он.
Патрушев оговорился, что не знаком с деталями новых ограничений и не анализировал их.
Как следует из опубликованного в пятницу заявления министерства финансов США, 17 должностных лиц из РФ попали под новые санкции Вашингтона. В список, в частности, вошли министр внутренних дел Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, начальник антиэкстремистского главка МВД Тимур Валиулин и другие.
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