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Суд по представлению Роспотребнадзора повторно закрыл магазин «Дикси» на юго-востоке Москвы на 90 дней
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Суд по представлению Роспотребнадзора повторно закрыл магазин «Дикси» на юго-востоке Москвы на 90 дней 

Агентство «Москва» 1 час назад
За неустранение выявленных нарушений деятельность магазина «Дикси» на ул. Красноказарменная повторно приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.
«По результатам плановой выездной проверки, проведенной в 2017 г. в отношении магазина «Дикси», расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Красноказарменная, д. 23, были выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства. Деятельность организации торговли ухудшает условия проживания и отдыха в жилом доме, так как загрузка продукции в магазин осуществлялась под окнами жилых квартир с фасада жилого дома, в непосредственной близости от подъезда жилого дома. В загрузочном помещении эксплуатировался грузоподъемник, размещение которого под жилыми помещениями не допускается. Также были выявлены иные нарушения требований санитарного законодательства, в том числе неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений, отсутствие в помещениях торгового зала обособленной системы приточно-вытяжной вентиляции. Хранение продукции осуществлялось вне складского помещения, на подтоварниках, поверхности которых не поддаются мойке и дезинфекции», — говорится в сообщении.
Как уточняется, за выявленные нарушения в отношении юридического лица было возбуждено дело по ст. 6.4 КоАП РФ, административный материал передан на рассмотрение по подведомственности в Лефортовский районный суд Москвы. Суд вынес постановление о приостановлении деятельности магазина на срок 40 суток.
В ведомстве пояснили, что в феврале 2018 г. специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Восточном административном округе проведена проверка устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления деятельности магазина, в ходе которой было установлено, что ранее выявленные нарушения юридическим лицом не устранены. В отношении АО «Дикси Юг» повторно составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Помещение магазина опечатано.
«Административный материал повторно передан на рассмотрение по подведомственности в Лефортовский районный суд Москвы, которым вынесено постановление о привлечении юридического лица к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности магазина «Дикси» по адресу: ул. Красноказарменная, д. 23 на срок 90 суток», — резюмировали в ведомстве.
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