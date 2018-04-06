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Минздрав намерен увеличить скорость доезда скорой с помощью гериатрии
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Минздрав намерен увеличить скорость доезда скорой с помощью гериатрии 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Количество бригад скорой помощи будет увеличено за счет «внутренних резервов». Об этом 6 апреля на встрече с членами Общественной палаты Калужской области, состоявшейся в рамках проекта «Диалог с министром», сообщил глава министерства здравоохранения Константин Баранов. «Я считаю, что скорая не должна по часу стоять у приемного покоя, ждать, пока там решат. Более интенсивно должна внедрять информационные технологии… Ну и, конечно, привлекать кадровый потенциал», — сказал он. Еще одним резервом, который позволит скорой помощи действительно стать скорой, должна стать гериатрия. Открытие гериатрических кабинетов и отделений в поликлиниках, а в перспективе, возможно, и строительство гериатрической поликлиник, позволит высвободить бригады, оказывающие по ночам помощь пенсионерам, считает министр: «С восьми вечера до восьми утра у людей старше 60-ти лет 68 процентов вызовов необоснованные — синдром одиночества. То есть пожилой человек, не получив в рабочее время консультацию или совет, вызывал скорую. Скорая приезжала, но в большинстве случаев там не проводилось лечение». На этой встрече министр также выразил недоумение обилием негатива в обществе по отношению к медикам. В том числе — по отношению к врачам скорой помощи. «Нету ни одного медика, который хочет сделать плохо. Ну нету! И медсестры, и врачи имеют право заболеть, они имеют право иметь плохое настроение. Могут быть проблемы в семьях. Все это на работе сказывается — человек есть человек… Ну хорошо, они задержались. Они что, сами задержались? Они что, там в шахматы играли? Ну, задержались… По-хамски продавцу скажешь — получишь колбасой по голове. А медику нахамишь, а он глаза должен опустить… Как нам пишут жалобы: „Приехала скорая помощь и не улыбалась“. Ну не улыбались. А есть такой термин в психиатрии. Если человек постоянно улыбается, его боятся», — сказал министр. Константин Баранов, впрочем признал, многие жалобы обоснованы. И пообещал, что на такие жалобы Минздрав реагировать будет.
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