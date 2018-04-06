Главным полицейским Чебоксар назначен уроженец Марий Эл 

Владимир Хориков назначен главой МВД Чебоксар. В должности его представил замминистра внутренних дел Чувашии Александр Смирнов, сообщается на сайте ГУ МВД республики.
Владимир Хориков родился 11 июня 1967 года в поселке Краснооктябрьский Медведевского района Марийской АССР. В 1991 году окончил Марийский политехнический институт, в 1999 году — Московский открытый социальный университет по специальности «юриспруденция».
Службу в органах внутренних дел начал в 1991 году в должности оперуполномоченный отделения уголовного розыска Центрального ОВД УВД Йошкар-Олы. До марта 2017 года занимал различные должности в правоохранительной системе Республики Марий Эл.
Женат, воспитывает сына и четырех дочерей.
Фото: МВД РФ по Чувашии