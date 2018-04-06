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Главным полицейским Чебоксар назначен уроженец Марий Эл
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Главным полицейским Чебоксар назначен уроженец Марий Эл 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Владимир Хориков назначен главой МВД Чебоксар. В должности его представил замминистра внутренних дел Чувашии Александр Смирнов, сообщается на сайте ГУ МВД республики.
Владимир Хориков родился 11 июня 1967 года в поселке Краснооктябрьский Медведевского района Марийской АССР. В 1991 году окончил Марийский политехнический институт, в 1999 году — Московский открытый социальный университет по специальности «юриспруденция».
Службу в органах внутренних дел начал в 1991 году в должности оперуполномоченный отделения уголовного розыска Центрального ОВД УВД Йошкар-Олы. До марта 2017 года занимал различные должности в правоохранительной системе Республики Марий Эл.
Женат, воспитывает сына и четырех дочерей.
Фото: МВД РФ по Чувашии
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