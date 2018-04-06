Главным полицейским Чебоксар назначен уроженец Марий Эл

Владимир Хориков родился 11 июня 1967 года в поселке Краснооктябрьский Медведевского района Марийской АССР. В 1991 году окончил Марийский политехнический институт, в 1999 году — Московский открытый социальный университет по специальности «юриспруденция».

Службу в органах внутренних дел начал в 1991 году в должности оперуполномоченный отделения уголовного розыска Центрального ОВД УВД Йошкар-Олы . До марта 2017 года занимал различные должности в правоохранительной системе Республики Марий Эл.

Женат, воспитывает сына и четырех дочерей.

Фото: МВД РФ по Чувашии