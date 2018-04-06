Более 3 млн рублей выделят на реконструкцию здания «Волжской военной флотилии» в Нижнем Новгороде

Здание «Волжской военной флотилии» планируют реконструировать за 3,1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно материалам госзакупки, подрядчик будет осуществлять работы по сохранению здания, где формировалась «Волжская военная флотилия» в 1918 году в Нижнем Новгороде. Планируется отреставрировать фасад, кровлю и внутренние помещения здания на улице Советской, 13, а также заделать трещины.

Заказчиком реставрации объекта культурного наследия является Управление по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области

Стартовая цена контракта составляет 3,172 млн рублей. Денежные средства будут выделены из областного бюджета. Электронный аукцион по выбору подрядной организации пройдет 28 апреля. Ремонтные работы должны быть выполнены в течение трех месяцев с момента заключения контракта.